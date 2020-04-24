Benzine zam yolda

Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının çok sık değişmesine neden oluyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 29 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
GÜNCEL FİYATLAR
Benzinin litre fiyatı İstanbul’da 4.88 TL’den, İzmir ve Ankara’da ise ortalama 4.99 TL’den satılıyor. Beklenen zammın gelmesi ile birlikte benzin fiyatı tekrar 5 TL’nin üzerine çıkacak. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz