Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 11:55 TSİ- Gündem G: Bugün 12:04 TSİ

Uzmanlardan yaşlılara uyarı: Koronanın yeni semptomlarını tespit ettik

Koronavirüste kuru öksürük, baş ağrısı ya da eklem ağrısı gibi semptomların yanı sıra ABD'de görevli Dr. Camille Vaughan özellikle yaşlılarda görülen yeni semptomlar olduğunu duyurdu.
mask

ABD’nin saygın kurumlarından Emory Üniversitesi’nde Geriatri ve Gerontoloji Bölüm Başkanı Dr. Camille Vaughan, dünya çapında 2 milyon 720 binden fazla insanı hasta eden koronavirüsün yaşlılarda farklı semptomlarının tespit edildiğini duyurdu.

ÖLÜM RİSKİ DAHA FAZLA

Semptom göstermeyen birçok hastada benzer özellikler ve “semptomlar” olduğunu dile getiren Dr. Vaughan, “Genelde Covid-19’un 3 semptomu var, yüksek ateş, sürekli öksürmek ve nefes darlığı. Fakat yaşlı grupta ki bu gruptakilerin ölüm riski daha fazla, onlarda bu semptomlar yok” dedi.

NORMALDEN FAZLA UYUYORLAR

Dr. Vaughan, “Bu semptomlar yerine yaşlılar daha farklı davranıyorlar. Covid-19 tespit edilenler kendilerinde değilmiş gibi davranıyorlar. Normalden daha fazla uyuyor olabilirler ya da yemek yemeyi bırakıyor olabilirler. Kafaları karışmış ve etrafta olup bitenlerle ilgilerini yitiriyorlar” ifadesini kullandı.

Bugün 11:55 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

İl Jandarma Komutanı Aslan, Kocaeli'li çocukları unutmadı mask
İl Jandarma Komutanı Aslan, Kocaeli'li çocukları unutmadı
Kocaeli 23 Nisan’ın 100.yılını coşkuyla kutladı mask
Kocaeli 23 Nisan’ın 100.yılını coşkuyla kutladı
Kocaman yüzleri güldürdü mask
Kocaman yüzleri güldürdü
TBMM'de ışık ve havai fişek gösterisi yapıldı mask
TBMM'de ışık ve havai fişek gösterisi yapıldı
“Ailemizle Evimiz Okulumuz” resim yarışması sonuçlandı mask
“Ailemizle Evimiz Okulumuz” resim yarışması sonuçlandı
Büyükakın, ''Maskeleri hep birlikte çıkaracağız'' mask
Büyükakın, ''Maskeleri hep birlikte çıkaracağız''
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İşte Kocaeli'de karantinaya alınanların sayısı mask
İşte Kocaeli'de karantinaya alınanların sayısı
Kocaeli'de pide fiyatları belli oldu mask
Kocaeli'de pide fiyatları belli oldu
Körfez’de yoğun gaz kokusu! mask
Körfez’de yoğun gaz kokusu!
İzmit Otogarı’nda izin kuyruğu! mask
İzmit Otogarı’nda izin kuyruğu!
Başvuran herkese 1000 lira verilecek mask
Başvuran herkese 1000 lira verilecek
Kocaeli'deki işçilere virüs testi yapılacak! mask
Kocaeli'deki işçilere virüs testi yapılacak!

GALERİ

'Bana yaklaşma' göndermesi gülümsetti mask
'Bana yaklaşma' göndermesi gülümsetti
Seka Devlet Hastanesi 23 Nisan'ı böyle kutladı mask
Seka Devlet Hastanesi 23 Nisan'ı böyle kutladı
Binlerce vatandaş evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı okudu mask
Binlerce vatandaş evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı okudu
İzmit'te cadde ve sokaklar boş kaldı, apartmanlar bayraklarla süslendi mask
İzmit'te cadde ve sokaklar boş kaldı, apartmanlar bayraklarla süslendi
Balkondan saz çalarak komşularına moral veriyor mask
Balkondan saz çalarak komşularına moral veriyor
23 Nisan’da kar sürprizi mask
23 Nisan’da kar sürprizi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL