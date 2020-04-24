ABD’nin saygın kurumlarından Emory Üniversitesi’nde Geriatri ve Gerontoloji Bölüm Başkanı Dr. Camille Vaughan, dünya çapında 2 milyon 720 binden fazla insanı hasta eden koronavirüsün yaşlılarda farklı semptomlarının tespit edildiğini duyurdu.
ÖLÜM RİSKİ DAHA FAZLA
Semptom göstermeyen birçok hastada benzer özellikler ve “semptomlar” olduğunu dile getiren Dr. Vaughan, “Genelde Covid-19’un 3 semptomu var, yüksek ateş, sürekli öksürmek ve nefes darlığı. Fakat yaşlı grupta ki bu gruptakilerin ölüm riski daha fazla, onlarda bu semptomlar yok” dedi.
NORMALDEN FAZLA UYUYORLAR
Dr. Vaughan, “Bu semptomlar yerine yaşlılar daha farklı davranıyorlar. Covid-19 tespit edilenler kendilerinde değilmiş gibi davranıyorlar. Normalden daha fazla uyuyor olabilirler ya da yemek yemeyi bırakıyor olabilirler. Kafaları karışmış ve etrafta olup bitenlerle ilgilerini yitiriyorlar” ifadesini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz