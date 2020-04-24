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Kalp hastalarına koronavirüse karşı 12 öneri

 Acıbadem Kadıköy Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Görmez, kalp hastalarına koronavirüse karşı 12 öneride bulundu
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Yeni koronavirüs (Covid -19) küresel ölçekte hayatın her alanını etkisi altına almış durumda. Hastalığın ilk ortaya çıktığı ülkelerden gelen veriler; koronavirüsten 65 yaşın üzerindekiler ile özellikle hipertansiyon ve kalp hastalarının daha çok etkilendiklerini gösteriyor. “Bu durum, koronavirüsün başlıca akciğer ile kalbi tutması ve bu grup hastalarda bağışıklık sisteminin zayıf olmasıyla açıklanıyor” diyen Acıbadem Kadıköy Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Görmez, “Yeni koronavirüs, hastaların büyük çoğunluğunda pnömoniye (zatürre) neden olmakla birlikte, yüzde 12’sinde kalp hasarı da yapıyor. Eğer altta yatan kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı (daha önce geçirilmiş kalp krizleri, stent veya by-pass girişimleri) ve önemli ritim bozukluğu mevcutsa, bu hastalarda yoğun bakım gereksinimi ve ölüm riski artıyor. Dolayısıyla kalp hastalarının yeni koronavirüsten korunmaları özel bir önem taşıyor” uyarısında bulunuyor.

Acıbadem Kadıköy Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Görmez, kalp hastalarında erken teşhisin ayrı bir önem taşıdığının da altını çizerek,“Kalp hastaları evde bulundukları süre zarfında kalple ilgili ya da ateş, halsizlik, kuru öksürük, boğaz ağrısı ve nefes darlığı gibi gelişen enfeksiyon şikayetlerinde zaman kaybetmeden hekimleriyle görüşmeliler” diyor.

İlaç tedavinizi yarıda bırakmayın

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Görmez, tüm kalp ve hipertansiyon hastalarının kullanmakta oldukları ilaçlara aynı şekilde devam etmelerinin ve endişe duydukları bir konu olduğunda hekimlerine danışmalarının yaşamsal önem taşıdığına dikkat çekerek, virüsün hücreye giriş kapısı olan ACE2 düzeyini artırdığı için gündeme gelen ACE inhibitörleri ve ARB grubu hipertansiyon ilaçlarının hastalığın bulaşıcılığını veya şiddetini artırabileceği iddialarını destekleyecek bilimsel bir kanıtın halihazırda bulunmadığının altını çiziyor Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Görmez sözlerine şöyle devam ediyor: “Dünya hipertansiyon ve kardiyoloji dernekleri bu ilaçların kesilmemesi gerektiği yönünde açıklama yapmıştır. Ancak her geçen gün yeni bulgular ortaya çıktığı için bu önerilerin değişebileceği akılda tutulmalı ve hastalarımız konuyla ilgili olarak gerek duyduklarında hekimlerinden bilgi almalılar”

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Görmez, kan sulandırıcı warfarin etken maddeli ilacı kullanmakta olan hastaların 3-4 haftada bir düzenli takip edilmeleri gerektiği için INR (kanın pıhtılaşma sürecini ölçen test) testlerini yaptırmayı ve sonuçlarını hekimleriyle paylaşmayı ihmal etmemeleri yönünde uyarıda bulunarak, ihtiyaç halinde laboratuvarların mobil kan alma ekipleri vasıtasıyla evde kan tetkiklerinin de yapılabileceğini belirtiyor.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Görmez kalp hastalarının koronavirüs (Covid -19) pandemisinde almaları gereken önlemleri şöyle sıralıyor:

Zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmayın

Dışarı çıkmak zorunda kaldığınızda mutlaka maske kullanın

Kalabalık ortamlardan uzak durun

Sosyal izolasyon yani çevrenizdeki insanlardan 3-4 adım uzak durma kuralına uyma konusunda taviz vermeyin

El hijyenine önem verin. Ellerinizi sık sık, uzmanların önerdikleri şekilde 20 saniye yıkayın

Ellerinizle göz, ağız ve burnunuza dokunmayın

Havlu gibi kişisel eşyaları ortak kullanmayın

Bulunduğunuz ortamı sık sık havalandırın

Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için sağlıklı ve dengeli beslenin

Yeterli ve kaliteli uyumayı ihmal etmeyin

Bol bol sıvı tüketin. Her kilo başına 30 ml su içmeniz yaşamsal önem taşıyor

Evde düzenli olarak, haftada 5 gün, yarım saat süreyle hafif fiziksel egzersiz yapın.

Bugün 12:15 TSİ - Sağlık

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