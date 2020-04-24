Vali Aksoy, evinin balkonundan çoşkuya ortak oldu

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı eşi Hülya Aksoy, oğlu ve kayınvalidesi ile birlikte 21:00’de evinin balkonundan İstiklal Marşı okuyarak tüm Türkiye’de olduğu gibi büyük bir çoşku ile kutladı.