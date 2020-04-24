Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı eşi Hülya Aksoy, oğlu ve kayınvalidesi ile birlikte 21:00’de evinin balkonundan İstiklal Marşı okuyarak tüm Türkiye’de olduğu gibi büyük bir çoşku ile kutladı.
Bugün 12:28 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 12:34 TSİ
Vali Aksoy, evinin balkonundan çoşkuya ortak oldu
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, ailesi ile birlikte evinin balkonundan İstiklal Marşı okudu
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz