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Tunceli'de koronavirüs vakası kalmadı

Tunceli'de koronavirüs testi pozitif çıkan 8 hastanın tamamı sağlığına kavuşarak taburcu edildi ve böylelikle şehirde şimdilik koronavirüs hastası kalmadı.
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Tunceli Valiliği, kentte tespit edilen 8 yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakasının hepsinin taburcu olduğunu açıkladı. Kentteki hastanelerde koronavirüs tedavisi gören hasta kalmadı.

VALİLİK AÇIKLADI

Tunceli'de Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisi tamamlanan 8 hasta taburcu edildi. Tunceli Valiliği, dün yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar Tunceli'de tespit edilen 8 pozitif vakamızdan 7 hastamız önceki hafta taburcu olmuşlardı. Az önce kalan E.D. (27) adlı hastamız da taburcu oldu. Böylece iyileşip taburcu olan hasta sayımız 8 oldu. Şükürler olsun. Başhekimimiz nezdinde sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

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Erol Demirbek - helal olsun çok gezmeyen umreye filan gidip gelince toplanmayan ALLAHIN sevgili kulları imişler darısı kocaelimizin ve tüm dünyanın başına

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