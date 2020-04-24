Koronavirüs kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin bir çok noktasında denetimlerini sürdürüyor. Ömer Türkçakal Bulvarı'ndaki kontrol noktasında trafik polisleri, sürücülerle aralarındaki sosyal mesafeyi koruyabilmek için yaklaşık 1 metre boyundaki çubuk şeklindeki tutma aparatını kullanıyor. Ekipler, aparatla sürücülerden ehliyet, ruhsat ve izin belgelerini alarak kontrol ediyor. Polis ekipleri aparat sayesinde sürücülerin bulunduğu cama yaklaşmadan kontrollerini yapmış oluyor.
Bugün 13:05 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 13:08 TSİ
Polis denetimde ehliyet ve ruhsatı 'tutma aparatı' ile alıyor
İlimizde denetim yapan trafik ekipleri denetimlerde sürücülerle arasındaki sosyal mesafeyi tutma aparatı ile sağlıyor. Polis ekipleri sürücülerin ehliyet ve izin belgelerini yaklaşık 1 metre boyundaki aletle alarak kontrol ediyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz