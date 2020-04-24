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Polis denetimde ehliyet ve ruhsatı 'tutma aparatı' ile alıyor

İlimizde denetim yapan trafik ekipleri denetimlerde sürücülerle arasındaki sosyal mesafeyi tutma aparatı ile sağlıyor. Polis ekipleri sürücülerin ehliyet ve izin belgelerini yaklaşık 1 metre boyundaki aletle alarak kontrol ediyor. 

Demirören Haber Ajansı
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Koronavirüs kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin bir çok noktasında denetimlerini sürdürüyor. Ömer Türkçakal Bulvarı'ndaki kontrol noktasında trafik polisleri, sürücülerle aralarındaki sosyal mesafeyi koruyabilmek için yaklaşık 1 metre boyundaki çubuk şeklindeki tutma aparatını kullanıyor. Ekipler, aparatla sürücülerden ehliyet, ruhsat ve izin belgelerini alarak kontrol ediyor. Polis ekipleri aparat sayesinde sürücülerin bulunduğu cama yaklaşmadan kontrollerini yapmış oluyor.

Bugün 13:05 TSİ - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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