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Marketler ve bakkallarda son gün yoğunluğu

Coronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının ilk iki günü açık olan marketler hafta sonu kapalı olacak. Vatandaşlar ise son gün marketlerde yoğunluk oluşturdu.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Dünyada ve Türkiye’de binlerce kişinin ölümüne neden olan Coronavirüs nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nca alınan sokağa çıkma yasağı kararında bu kez 09.00-14.00 arasında marketlerin açık olması kararlaştırılmıştı. Kocaeli’nin de aralarında bulunduğu 31 ilde kısıtlı bir şekilde uygulanırken vatandaşlar kendilerine yakın olan marketler ve bakkallara giderek alışveriş yaptı. Marketlerde oluşan yoğunluğu ise polis, jandarma ve bekçi ekipleri sık sık denetledi.

HAFTA SONU KAPALI OLACAK

Alınan karar doğrultusunda 23 Nisan ve 24 Nisan günü açık olan marketler ve bakkallar; 25 Nisan ve 26 Nisan tarihlerinde de uygulanacak sokağa çıkma yasağı kapsamında kapalı olacak. Vatandaşlar ise son gün marketlere giderek yoğunluk oluşturdu. Ayrıca hiçbir vatandaş maskesiz içeri alınmadı. 

HAFTA SONU NERELER AÇIK?

Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak.

Bugün 13:33 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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