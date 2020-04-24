Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 13:38 TSİ- Gündem G: Bugün 13:41 TSİ

İzmit eski Müftüsü görevden alındı

İzmit eski Müftüsü olan Amasya İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alındı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararnameleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nca 3 ilin müftüsü görevden alınırken, 6 ilin müftülüklerine atama yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan atama kararları doğrultusunda Amasya İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu, Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu ve Nevşehir İl Müftüsü Yakup Öztürk görevden alınırken, Amasya İl Müftülüğüne Durmuş Ayvaz, Çanakkale İl Müftülüğüne Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, Afyonkarahisar İl Müftülüğüne Sinan Kazancı, Manisa İl Müftülüğüne Mustafa Soykök, Sakarya İl Müftülüğüne Hasan Başiş ve Siirt İl Müftülüğüne Vehap Kapıcıoğlu getirildi.

5 YIL İZMİT’TE GÖREV YAPTI

Görevden alınan Abdulkadir Keşvelioğlu 2010-2015 yılları arasında İzmit İlçe Müftüsü olarak görev yaptı. Keşvelioğlu, Kocaeli’nin ardından Pendik’te İlçe Müftülüğü görevinde bulunmasının ardından Resmî Gazetede yayınlanan 2016/885 numaralı kararname ile Amasya İl Müftülüğüne atandı.

Bugün 13:38 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(1)

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Vali Aksoy, evinin balkonundan çoşkuya ortak oldu mask
Vali Aksoy, evinin balkonundan çoşkuya ortak oldu
Kıymanın fiyatı 70 TL oldu mask
Kıymanın fiyatı 70 TL oldu
Kira yardımı 48 aya çıktı mask
Kira yardımı 48 aya çıktı
Başkan Hürriyet Kocaelispor’un 54. yaşını kutladı mask
Başkan Hürriyet Kocaelispor’un 54. yaşını kutladı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çocuklara pastalı bayram sürprizi yaptı mask
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çocuklara pastalı bayram sürprizi yaptı
İl Jandarma Komutanı Aslan, Kocaeli'li çocukları unutmadı mask
İl Jandarma Komutanı Aslan, Kocaeli'li çocukları unutmadı
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İşte Kocaeli'de karantinaya alınanların sayısı mask
İşte Kocaeli'de karantinaya alınanların sayısı
Kocaeli'de pide fiyatları belli oldu mask
Kocaeli'de pide fiyatları belli oldu
Körfez’de yoğun gaz kokusu! mask
Körfez’de yoğun gaz kokusu!
İzmit Otogarı’nda izin kuyruğu! mask
İzmit Otogarı’nda izin kuyruğu!
Başvuran herkese 1000 lira verilecek mask
Başvuran herkese 1000 lira verilecek
Kocaeli'deki işçilere virüs testi yapılacak! mask
Kocaeli'deki işçilere virüs testi yapılacak!

GALERİ

'Bana yaklaşma' göndermesi gülümsetti mask
'Bana yaklaşma' göndermesi gülümsetti
Seka Devlet Hastanesi 23 Nisan'ı böyle kutladı mask
Seka Devlet Hastanesi 23 Nisan'ı böyle kutladı
Binlerce vatandaş evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı okudu mask
Binlerce vatandaş evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı okudu
İzmit'te cadde ve sokaklar boş kaldı, apartmanlar bayraklarla süslendi mask
İzmit'te cadde ve sokaklar boş kaldı, apartmanlar bayraklarla süslendi
Balkondan saz çalarak komşularına moral veriyor mask
Balkondan saz çalarak komşularına moral veriyor
23 Nisan’da kar sürprizi mask
23 Nisan’da kar sürprizi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL