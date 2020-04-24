İzmit eski Müftüsü görevden alındı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararnameleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nca 3 ilin müftüsü görevden alınırken, 6 ilin müftülüklerine atama yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan atama kararları doğrultusunda Amasya İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu, Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu ve Nevşehir İl Müftüsü Yakup Öztürk görevden alınırken, Amasya İl Müftülüğüne Durmuş Ayvaz, Çanakkale İl Müftülüğüne Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, Afyonkarahisar İl Müftülüğüne Sinan Kazancı, Manisa İl Müftülüğüne Mustafa Soykök, Sakarya İl Müftülüğüne Hasan Başiş ve Siirt İl Müftülüğüne Vehap Kapıcıoğlu getirildi.

5 YIL İZMİT’TE GÖREV YAPTI

Görevden alınan Abdulkadir Keşvelioğlu 2010-2015 yılları arasında İzmit İlçe Müftüsü olarak görev yaptı. Keşvelioğlu, Kocaeli’nin ardından Pendik’te İlçe Müftülüğü görevinde bulunmasının ardından Resmî Gazetede yayınlanan 2016/885 numaralı kararname ile Amasya İl Müftülüğüne atandı.