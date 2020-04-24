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Koronavirüs temizliği 18 yıllık cinayeti aydınlattı

İzmit Alikahya Karadenizliler Mahallesindeki hafriyat döküm sahasında çuval içinde bulunan cesedin 2002 yılında abisi tarafından öldürülerek çuvala konulduğu ve çuvalın bırakıldığı atıl haldeki dairede koronavirüs nedeniyle yapılan temizlik esnasında çöpe atıldığı ortaya çıktı. 18 yıl sonra aydınlatılan cinayetle ilgili iki kardeş gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre İzmit Alikahya Karadenizliler Mahallesi Solaklar Sapağı mevkisinde İzmit Belediyesi hafriyat döküm sahasında geçtiğimiz Salı günü sabah saatlerinde hurda toplayan kişiler tarafından bir çuvalın içerisinde battaniyeye sarılı halde çürümüş ceset bulundu. Hurdacılar ve döküm sahası görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekipleri yapmış oldukları çalışmalarda, cesedin yıllar önce çuval içerisine konduğunu belirleyerek kimlik tespiti için çalışmalara başladı.

KAYIP OLARAK ARANIYORDU

Çuvalın belediye ekipleri tarafından hangi bölgeden alındığının tespit edilmesi üzerine polis ekipleri İzmit Serdar Mahallesinde bulunan çöplerin alındığınıbinaya giderek incelemelerde bulundu. Binada kısa bir süre öncekoronavirüs nedeniyle temizlik yapıldığı ve içinde ceset olan çuvalın atıl durumdaki zemin kattaki daireden alındığı tespit edildi. Kocaeli Polisinin yapmış olduğu araştırmaların devamında daire sahiplerinin 1987 yılında Almanya’dan kesin dönüş yaparak Kocaeli’ne gelen ve 1999 Marmara Depremi sonrası Sakarya iline taşınan Çetin ailesi olduğunu, ayrıca Çetin ailesinin 2002 yılında büyük oğulları Ercüment Çetin’in kayıp ihbarında bulunduğunu ve o günden bu yana da kendisine ulaşılamadığını belirledi.

İKİ AĞABEY GÖZALTINA ALINDI

Ekipler durumdan şüphelenerek aile yakınlarını ve Ercüment Çetin’in Sakarya’da yaşayan kardeşlerinin ifadesine başvurdu.  Alınan ifadeler esnasında Recep Çetin(38), abisi Ercüment Çetin’in küçükken bir hastalık geçirdiğini bu nedenle sinirsel rahatsızlığı olduğunu ve saldırgan davranışlarda bulunduğunu ileri sürerek olay tarihinde de abisinin kendisine saldırması sonucu bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Sakarya’da abisini öldürdükten sonra İzmit Serdar Mahallesindeki evlerine getirdiğini ve cesedi saman çuvalına koyup üzerine kokmaması ve bulunmaması amacıyla inşaat kumu döküp çuval ile daire içine bıraktığını itiraf etti. Şüpheli Recep Çetin, alınan ifadesi sonrasında olayda kendisine yardımcı olduğu düşünülen abisi E.Ç ile birlikte tamamlanan işlemleri ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Bugün 13:56 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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