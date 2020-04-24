Kocaeli Barosu’ndan avukatlara nakdi destek

Coronavirüs tedbirleri kapsamında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından adliyelerin kapalı olacağı açıklandı. Alınan karar doğrultusunda mahkemelerin de görülememesi nedeniyle avukatlar da maddi olarak zor günler yaşamaya başladı. Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından geçtiğimiz gün yapılan toplantıda, ihtiyaç sahibi meslektaşlarına anapara iadesi koşuluyla nakdi destekte bulunulmasına karar verildi.

İLK ETAPTA 300 BİN TL’LİK DESTEK

Karar neticesinde baro kasasından daha sonra yerine konulmak üzere ilk etapta 300 bin TL’lik miktarın nakdi destek kullanımına ayrılmasına, destek limitinin ise azami 3bin TL olarak belirlenmesine karar verilirken nakdi desteğin geri ödemesinin ise 2 Kasım 2020 tarihi itibariyle tek seferde ya da 5 taksit halinde yapılması kararlaştırıldı.