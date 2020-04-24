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Kocaeli Valiliği: Endişe etmeyin

Kocaeli Valiliği, Fransa’dan dün getirilen ve Kocaeli’deki yurtlara yerleştirilen 288 vatandaşın 14 gün karantinada kalacağını açıkladı.
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Koronavirüs nedeniyle uçuşları iptal olduğu için Fransa’da kalan 288 Türk vatandaşı Türk Hava Yolları'nın (THY) tahliye uçaklarıyla Türkiye’ye döndü. THY'nin Fransa'dan 286 vatandaş için kalkan tahliye uçağı saat 22.00'de İstanbul'a indi. Özel bir alana park edilen uçaklardaki yolcular yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli’ye getirildi. 12 otobüsle Kocaeli’ye getirilen vatandaşlar, İzmit ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Ali Fuat Cebesoy Öğrenci Yurduna yerleştirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Kocaeli Valiliği vatandaşların 14 gün karantinada kalacaklarını açıkladı.

288 TÜRK VATANDAŞI GETİRİLDİ

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun tedbirleri doğrultusunda Fransa’dan gelen 288 Türk vatandaşımız İstanbul Havalimanı aktarmalı polis ekipleri eşliğinde ilimize getirilmişler, sağlık kontrollerinin ardından önceden boşaltılmış ve dezenfekte edilmiş olan Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze bağlı Kredi Yurtlar Kurumunun İzmit İlçesinde bulunan Ali Fuat Cebesoy Yurdunda 14 gün süreyle karantinada gözetim altına alınarak, konaklanmaları sağlanmıştır."

"VATANDAŞLARIMIZ ENDİŞE ETMESİN"

"Bu süre boyunca yurt binasında ve çevresinde gerekli önlemler titizlikle alınmış olup, vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları Valiliğimizin koordinasyonunda ilgili kurumlarımızın işbirliği içerisinde karşılanmaktadır. Yurtta kalan misafir vatandaşlarımızın takipleri uzman sağlık personeli tarafından yapılmakta ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli sosyolog ve psikologları tarafından da destek hizmeti sunulmaktadır. Yurt dışı temaslı vatandaşların 14 gün süreyle izole edilmesi ülkemizde tedbir amaçlı uygulanan bir zorunluluk olup, vatandaşlarımızın endişe etmesini gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir.” 

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Yorumlar

(2)
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Tekin 41 - YURT DISINDAN HER ULKEDEN DUNYA KADAR INSAN GETIRIP YERLESTIRIYORSUNUZ.HARIKA.AMA ASKER ALMAYA SEVK ETMEYE GELINCE YEMIYOR!!!!!!NASIL OLUYOR BU IS.....

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 24 Nisan 15:07

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