Kocaeli İl Müftülüğü'nden önemli açıklama

Dünya genelinde yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında umre organizasyonları ileri bir tarihe ertelenmişti. Kocaeli'deki birçok kişi, paralarını yatırmış ancak umreye gidememişti. Binlerce umreci, yatırdıkları paranın akıbetini merak ediyordu.

PARA İADESİ TALEP EKRANI AÇILDI

Umrecilerin merak ettiği sorunun cevabı bugün yanıt buldu. İl Müftülüğü, tedbirler nedeniyle umreye gidemeyenlerin ücret iadelerinin banka hesabına gönderilmesi için talep ekranının açıldığını duyurdu. Umre para iadesi için www.diyanet.gov.tr adresindeki talep ekranından T.C kimlik numarası ile başvuru yapılacak.

HAC İŞLEMLERİ ERTELENDİ

2020 yılında hacca gitmek üzere kesin kayıt yaptırıp, ilk taksit ödemelerini yaparak 2’nci ve 3’ncü taksit ödemelerini henüz yapmayan hacı adaylarının taksit ödemelerinin ve hac ile ilgili iş ve işlemlerin de ikinci bir duruya kadar ertelendiği belirtildi.