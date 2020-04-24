Dinçel, Kurtar'dan sonra en başarılı 2. teknik adam

54 yaşındaki Kocaelisporumuz, 52 yıllık profesyonel lig kariyerinde, kendi tarihi rekorunu ikinci kez kırmaya hazırlanıyor. 1991-1992 sezonunda, o zamanki adıyla 2.Lig, şimdiki adıyla 1.Lig’de rekor üstüne rekor kırmıştı. O efsane takımımız, efsane teknik adam Güvenç Kurtar yönetiminde, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmış, toplam 34 maçta 25 galibiyet, 8 beraberlik, 1 mağlubiyet almıştı. Takım o sezon tam 89 gol atarken. kalesinde sadece 24 gol görmüş ve tam 83 puan toplamıştı.

BİR TEK DİNÇEL YAKLAŞABİLDİ…

30 yıl aradan sonra, bu sezon Selahaddin Dinçel yönetimindeki Kocaelispor, şanlı tarihinde ikinci rekor rakamlara ulaştı. Dinçel yönetimindeki ekibimiz şu ana kadar oynanabilen 27 maçta, 21 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet alırken, 56 gol attı, 22 gol yedi ve 64 puan topladı. Tabii ligin kalan 5 maçı var o maçlarda da 4 galibiyetle en çok galibiyet alma rekorunu yakalar. Çünkü Güvenç Kurtar döneminde 25 galibiyet alan Kocaelispor, şu anda 21 galibiyeti ulaşmış durumdaki ekipten çok çok öndeydi, ancak o sezon 34 maç oynamıştı. Bu sezonki takım ise 32 maç oynayacak, ancak atılan goller de ve toplanan puanlar da güvenç kurtar takımının yanına bile yaklaşması mümkün değil. Yine de böylesi büyük bir başarıyla şampiyon olmaya hazırlanan yeşil siyahlarımız, do zamanki para gücüne de sahip değil.