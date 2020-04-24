Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 15:07 TSİ- Spor G: Bugün 15:11 TSİ

Soyadı “Mayhoş” ama futbolu baklava gibi !..

Kocaelispor'un ele avuca sığmaz bir futbolcusu var… Sezon başı transfer edilen Talha Mayhoş, 8 numara ve 10 numara pozisyonlarında oynamasına rağmen, tecrübeli oyuncunun oynamadığı mevki kalmadı. 1988 (32) Serdivan doğumlu futbolcu, Boşnak bir baba ile Gürcü bir annenin oğlu.
mask

Sözleşmesi devam eden Sakaryalı oyuncu Talha, “Kocaelispor’dan ayrılmak istemiyorum” dedi. Gerçekten de bu sezon en başarılı futbolcular arasında yerini alan futbolcu, salgın yasakları nedeniyle halen çalışmalarını Serdivan'da sürdürürken, yeni sezonla ilgili de görüşlerini beyan etti. Henüz bu sezon bitmemesine rağmen, bir an önce şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyleyen Talha Mayhoş, bu süre içerisinde, beraber çalışamamanın sıkıntısını yaşadıklarını söyledi. Talha Mayhoş, kendi imkanları dahilinde form tuttuklarını belirtti. 3 yıl 1.Lig, 5 yıl 2.Lig tecrübesi yaşayan Talha, 3.Lig’de 3.Yılı’nı oynuyor.

BİRÇOK KOCAELİLİ VE SAKARYALI KARŞILIKLI OYNADI…

Talha daha sonra şunları söyledi: Gerçekten Kocaelispor renklerine hiç yabancılık çekmedim. Sakarya da Yeşil Siyah. İki ezeli rakip ve ebedi kardeş kent. Bunun için sen de bu kervana katıldığım için mutluyum. En son örnek Sakaryalı Sinan Pektemek’tir. Kocaelispor’u şampiyonluğa taşıdı. Bunun örnekleri çok. Engin Korukır da şöyle. Ben buradan camiamıza söylemek istiyorum: Ben hep camiası olan takımlarda oynadım ve çok mutluyum. Taraftarsız hiç bir şey olmaz. Bu yıl burada çok güzel şeyler yaşadım ve sözleşmem devam ettiği için gelecek sezon da 2.Lig’de aynı şeyleri yaşamak istiyorum. Tüm taraftarımıza sevgilerimi gönderiyorum. Onları ve futbolu, arkadaşlarımı çok özledim.

Bugün 15:07 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Meler: Oğlumla daha önce olmadığı kadar vakit geçiriyoruz mask
Meler: Oğlumla daha önce olmadığı kadar vakit geçiriyoruz
İyi ki doğdun Kocaelispor mask
İyi ki doğdun Kocaelispor
Liglerin kaderi yarın belli oluyor:Türk futbolunun gözü bu toplantıda... mask
Liglerin kaderi yarın belli oluyor:Türk futbolunun gözü bu toplantıda...
Türk futbolunu yasa boğan ölüm mask
Türk futbolunu yasa boğan ölüm
Süper Lig'e Katar talip! mask
Süper Lig'e Katar talip!
Mustafa Cengiz: "Maçlar illa bir şehirde oynanacaksa, İstanbul olsun" mask
Mustafa Cengiz: "Maçlar illa bir şehirde oynanacaksa, İstanbul olsun"
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İşte Kocaeli'de karantinaya alınanların sayısı mask
İşte Kocaeli'de karantinaya alınanların sayısı
Kocaeli'de pide fiyatları belli oldu mask
Kocaeli'de pide fiyatları belli oldu
Körfez’de yoğun gaz kokusu! mask
Körfez’de yoğun gaz kokusu!
İzmit Otogarı’nda izin kuyruğu! mask
İzmit Otogarı’nda izin kuyruğu!
Başvuran herkese 1000 lira verilecek mask
Başvuran herkese 1000 lira verilecek
Kocaeli'deki işçilere virüs testi yapılacak! mask
Kocaeli'deki işçilere virüs testi yapılacak!

GALERİ

Evde kalan Kocaelili çocuklar doğayı çizdi! mask
Evde kalan Kocaelili çocuklar doğayı çizdi!
'Bana yaklaşma' göndermesi gülümsetti mask
'Bana yaklaşma' göndermesi gülümsetti
Seka Devlet Hastanesi 23 Nisan'ı böyle kutladı mask
Seka Devlet Hastanesi 23 Nisan'ı böyle kutladı
Binlerce vatandaş evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı okudu mask
Binlerce vatandaş evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı okudu
İzmit'te cadde ve sokaklar boş kaldı, apartmanlar bayraklarla süslendi mask
İzmit'te cadde ve sokaklar boş kaldı, apartmanlar bayraklarla süslendi
Balkondan saz çalarak komşularına moral veriyor mask
Balkondan saz çalarak komşularına moral veriyor
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL