Soyadı “Mayhoş” ama futbolu baklava gibi !..

Sözleşmesi devam eden Sakaryalı oyuncu Talha, “Kocaelispor’dan ayrılmak istemiyorum” dedi. Gerçekten de bu sezon en başarılı futbolcular arasında yerini alan futbolcu, salgın yasakları nedeniyle halen çalışmalarını Serdivan'da sürdürürken, yeni sezonla ilgili de görüşlerini beyan etti. Henüz bu sezon bitmemesine rağmen, bir an önce şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyleyen Talha Mayhoş, bu süre içerisinde, beraber çalışamamanın sıkıntısını yaşadıklarını söyledi. Talha Mayhoş, kendi imkanları dahilinde form tuttuklarını belirtti. 3 yıl 1.Lig, 5 yıl 2.Lig tecrübesi yaşayan Talha, 3.Lig’de 3.Yılı’nı oynuyor.

BİRÇOK KOCAELİLİ VE SAKARYALI KARŞILIKLI OYNADI…

Talha daha sonra şunları söyledi: Gerçekten Kocaelispor renklerine hiç yabancılık çekmedim. Sakarya da Yeşil Siyah. İki ezeli rakip ve ebedi kardeş kent. Bunun için sen de bu kervana katıldığım için mutluyum. En son örnek Sakaryalı Sinan Pektemek’tir. Kocaelispor’u şampiyonluğa taşıdı. Bunun örnekleri çok. Engin Korukır da şöyle. Ben buradan camiamıza söylemek istiyorum: Ben hep camiası olan takımlarda oynadım ve çok mutluyum. Taraftarsız hiç bir şey olmaz. Bu yıl burada çok güzel şeyler yaşadım ve sözleşmem devam ettiği için gelecek sezon da 2.Lig’de aynı şeyleri yaşamak istiyorum. Tüm taraftarımıza sevgilerimi gönderiyorum. Onları ve futbolu, arkadaşlarımı çok özledim.