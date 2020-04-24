Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, gerçekten de salgın günlerinin kahramanlarından biri oldu. Çintimar yönetimindeki gençlik merkezlerinin ürettiği maskeler ve diğer ekipmanlar, sağlık çalışanlarına çok önemli destek sağladı. Bitti mi ?.. Kesinlikle hayır. Ondan çok daha önemli ve ağır bir yükü sırtlanan Çintimar ve ekibi, daha sonra yurtlarda da önemli çalışmalara gidilirken, kendisine bağlı yurtlar konusunda da tüm personelin alarma geçirdi ve yurt dışından gelen vatandaşlarımızın korunması, barınması, ağırlanması konusunda tam not aldı. 23 Nisan’da da ailesiyle bayramı kutlayan Çintimar, bir nebze olsun stres attı ama yine hemen iş başı yaptı.
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Yorgun savaşçı bayramı hak etti !..
Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar yönetiminde üretilen maske ve ekipmanlar sağlık çalışanlarına çok büyük bir destek sağladı
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz