Belediye Derincespor’da yas var

3.Lig 2.Grup’ta ikinci sırada yer alan Belediye Derince Kulübü’nün eski başkanlarından ve MHP Derince İlçe teşkilatı geçmiş başkanlarından Emin Şimşek ve esnaf Halit Şimşek'in babası Hamza Şimşek vefat etti. Yas üstüne yas yaşayan derince spor camiası, bu acıyı da kalbine gömdü. Kulüpten yapılan açıklamada “Şimşek’in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Allah sabırlar versin ve Allah Rahmet eylesin” dedi.