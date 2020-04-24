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Kuveyt Türk’ten Ramazan filmi: Bu ayrılıklar geçici, #İyiliklerKalıcı

“Değerlerimizle büyüyoruz” anlayışıyla hareket eden Kuveyt Türk, dijital mecralarda yayınlanan Ramazan ayına özel yeni reklam filmiyle herkesi sosyal medyada #İyiliklerKalıcı hashtag’i altında bir araya gelmeye davet ediyor.
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Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk’ün Ramazan ayına özel reklam filmi dijital mecralarda yayınlanmaya başladı. “Değerlerimizle büyüyoruz” anlayışıyla ülkemizin sahip olduğu varlıkların korunması, geliştirilmesi ve yaşatılması için birçok sosyal sorumluk projesini hayata geçiren Kuveyt Türk, Ramazan ayına özel reklam filminde herkesi sosyal medyada #İyiliklerKalıcı hashtag’i altında buluşmaya davet ediyor. Geçirdiğimiz hassas dönemden dolayı ayrı çatılar altında ve farklı sofralarda olsak da Ramazan ayında iyiliklerle buluşacağımızın altını çizen Kuveyt Türk, yaşanan zorlukları birbirimize destek olarak ve birbirimize iyilikte bulunarak daha sağlam şekilde atlatacağımızın altını çiziyor.

"BU AYRILIKLAR GEÇİCİ"

Kuveyt Türk’ün, “Bu hasret bitecek elbet. Yine aynı sofrada buluşacağız” temennisiyle başlayan Ramazan filminde, birbirimizi hatırladıkça, gerçek ihtiyaç sahiplerini gözettikçe, maneviyatımızı güçlendirdikçe ve her daim iyilikten yana oldukça yarınların daha güzel olacağına vurgu yapılıyor. Ramazan ayında herkesi toplumsal hasletleri hatırlamaya davet eden reklam filmi “Biz sağlam durdukça bu ayrılık geçecek, geriye iyilikler kalacak. Gelin, bu Ramazan’da #İyiliklerKalıcı hashtag’i altında buluşalım. Geleceğe iyilikleri miras bırakalım” çağrısıyla son buluyor.

Bugün 15:19 TSİ - Yaşam

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