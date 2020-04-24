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Paşasuyu turizme kazandırılacak

İzmit Belediyesi, kent tarihinde önemli bir yere sahip olan Paşasuyu Doğal Yaşam Vadisi’ni gün yüzüne çıkarma çalışmalarına başladı
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İzmit Belediyesi, Kocaeli tarihinde önemli yer tutan değerlere sahip çıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent turizmine katkı sağlamak amacıyla Paşasuyu Doğal Yaşam Vadisi’nde doğal hayata hiçbir zarar gelmeyecek şekilde yürüyüş parkuru, piknik ve dinlenme alanı yapımı çalışmalarına başladı. 

7 BİN 500 METRE UZUNLUĞUNDA YÜRÜYÜŞ PARKURU

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit’in arka planda kalmış değerlerini gün yüzüne çıkarmaya ve sahip çıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Hürriyet öncülüğünde harekete geçen İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Gökçeören ve Çayırköy mahalleleri sınırları içinde kalan Paşasuyu’nda yaklaşık 7 bin 500 metre uzunluğundaki yürüyüş parkurunda tırpan ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

DOĞA VE TARİH BİR ARADA

Ülkemizde etkisini gösterdiği ilk günden bu yana Koronavirüsle tüm imkanlarıyla savaşan İzmit Belediyesi aynı zamanda kent turizmini de geliştirecek çalışmalarına devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bir yandan İzmit’te vatandaşların yoğun olarak kullandığı yeşil alanlarda dezenfekte çalışmalarını yürütürken bir yandan da Gölkaypark’ın devamı niteliğindeki Paşasuyu’nu gün yüzüne çıkarma projesine başladı. İzmit Belediyesi tarafından kiralanan 500 bin metrekare alanda çalışan ekipler, vatandaşların doğa ve tarih ile iç içe zaman geçirebileceği piknik ve dinlenme alanı olan C tipi mesire alanı çalışmalarına da devam ediyor.

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