Karamürsel kaymakamı yeni oluşturulan güvenlik noktasını ziyaret etti

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta giriş çıkışa kapatılan iller arasında bulunan Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi ile sınır komşusu olan Yalova ili arasında yeni güvenlik noktası oluşturuldu. Ülke genelinde uygulamaya konulan Korona virüs önlemleri kapsamında tedbirler artırıldı. Bakanlık tarafından yayınlanan genelgenin ardından daha önce ilçenin girişinde bulunan ve tek yönlü kontrol noktasından kaldırılan polis güvenlik noktası Yalova ili sınırı olan Dereköy Mahallesi D-130 Karayolu ışıklı kavşağında güvenlik noktası oluşturuldu.

ESNAF, İŞ YERİNİ TAHSİS ETTİ

Polis ve jandarma ekipleri gece saat 00.00 itibariyle şehrin giriş ve çıkışlarını kapattı. Kocaeli-Karamürsel polis uygulama noktasında kente zorunlu hallerle giriş yapmak isteyen sürücü ve yolcularında vücut ısıları ölçülerek evrakları kontrol ediliyor. Kaymakam Osman Aslan Canbaba, "Daha önce ilçenin girişinde kurulan polis noktası tek yönlü kontrol edebilme imkanına sahiptik, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta giriş çıkışa kapatılan iller arasında bulunan Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi ile sınır komşusu olan Yalova ili arasında 2 günde yeni güvenlik noktası oluşturuldu. Şimdi daha sağlıklı kontrol edebiliyoruz. Kısa sürede oluşturulan güvenlik noktası yapımını sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ve yapım süresince iş yerine geçici olarak bize tahsis eden esnafa teşekkür ediyorum" dedi. Kontrol noktasındaki son durumla ilgili bilgi alan Kaymakam Canbaba, güvenlik güçlerine kolaylıklar diledi.