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Sağlık-Sen: Sağlık işi, ekip işi değil miydi?

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Yıldırım, “Sağlık Bakanlığı Covid-19’la mücadele eden sağlık kurumlarında yapılan döner sermayenin tavandan ödenmesinde sınıfta kaldı” dedi
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Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Yıldırım, sağlık çalışanlarının ek ödemelerinin iyileştirilmeleri talebinin geçen ay yayımlanan yönetmelikle beklentileri karşılamadığını söyledi. Yıldırım, “Bu ay tavandan ödenecek döner sermaye ve ek ödemeleri Covid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarımızdan yoğun bakım ve acilde çalışanların aldığı miktar çok az artmış, lise mezunu olanlar ile Genel İdari Hizmetler (GİH) ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı (YHS) personeli yapılan ödemelerden hiçbir şey alamamıştır” dedi.

“YANLIŞ POLİTİKALAR ÇALIŞANLARI TÜKETTİ”

“Bizler sağlık ekip işidir demekten tükendik” diyen Yıldırım, “Performansa dayalı ek ödeme sisteminin çöktüğünü 5 yıldır söylüyoruz ve yeni hazırlanması gereken sistemin herkese adaletli ve eşit olması gerekir söylemimizi de duymadınız veya duymak istemediniz. Bakanlık yanlış politikalarıyla iyice dibe vurdu, bu zorlu süreçte bile bir kez daha çalışanlar arasında ayrım yaptığını tüm çalışanlara göstermiştir. Sağlık çalışanlarının isyanını görmeyen Sağlık Bakanlığının, ayrımcılık anlayışı kabul etmiyoruz. Tüm kamuoyu da duysun ki Sağlık Bakanlığının yanlış politikaları çalışanları tüketti” dedi.

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