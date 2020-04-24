Çayırova Saadet’ten örnek çalışma

Saadet Partisi Genel Merkezi tarafından kayıtlı üyelerine yönelik yeni bir çalışma başlatıldı. Tüm ülke genelinde yapılan çalışmalarda partiye kayıtlı üyeler aranarak kendileri ve çevresi ile alakalı mevcut sağlık durumları ve ihtiyaçları noktasında taleplerini dinliyorlar. Bu çalışma kapsamında SP Çayırova İlçe Teşkilatı da genel merkezleri tarafından başlatılan bu çalışmayı ilçede uygulamaya başladı.

“SON DERECE MUTLU OLUYORLAR”

İlçe Başkanı Yusuf Aksu, “Bu çalışma kapsamında bünyemizde kayıtlı bulunan üyelerimizi tek tek arayarak kendileri, aileleri ve çevresinde bulunan vatandaşlarımızla alakalı mevcut sağlık durumları ve ihtiyaçları noktasında bilgiler alıp elimizden geldiğince geri dönüşler sağlıyoruz. Vatandaşlarımız bu zorlu süreçte hatırlanmak ve destek görmekten son derece mutlu oluyor” dedi.