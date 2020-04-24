Derince’dekoronavirüs salgınına karşı tedbirler kapsamında dezenfekte çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Derince Belediyesi bünyesinde temizlik işleri ve park bahçeler müdürlüklerine bağlı ekipler, ilçede hem kamu binaları ile vatandaşların ortak kullanım alanlarını hem de cadde ve sokakları rutin olarak dezenfekte ediyor. Arazöz ile cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkayıp özel içerikli dezenfektanlarla temizleyen Derince Belediyesi ekipleri son olarak bu çalışmalarını İbni Sina Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Belediye ekipleri ayrıca Çınarlı, Fatih, Yenikent ve Yavuz Sultan mahallelerindeki çöp konteynerlerinin yıkama işlemini tamamladı.
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Derince’de dezenfekte seferberliği sürüyor
Önceliğini halkın sağlığı ve huzuru olarak belirleyen Derince Belediyesi ekipleri, dezenfekte işlemlerini ilçe genelinde kapsamlı bir şekilde sürdürüyor
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Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz