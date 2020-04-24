Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kura çekilişleri ertelenen ‘100 Bin Yeni Sosyal Konut’un kuraları, 28 Nisan 2019 Salı günü yeniden başlıyor. Kuralar, salgın sürecinde tedbir amaçlı olarak internet ortamına alınmış; ancak kurada çıkmayan başvuru sahiplerinin başvuru bedellerini almak için bankalara giderek yoğunluk oluşturmasını engellemek için ertelenmişti.
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100 bin sosyal konut kurası 28 Nisan’da
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen ‘100 Bin Yeni Sosyal Konut’un kuraları, 28 Nisan'da yeniden başlıyor.
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz