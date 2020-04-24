Otomotiv satış sonrasında çarklar yavaşlasa da durmadı!

Yeni Tip Koronavirüs (COVID-19) salgını tüm sektörleri derinden etkilemesine karşın otomotiv satış sonrası pazarında çarklar durmadı. Azalan talep doğrultusunda hızını düşüren ancak faaliyetlerine devam eden satış sonrası sektörü, salgının yarattığı kaybı daha kısa sürede telafi etmeyi planlıyor. Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetler Derneği’nin (OSS) ikinci anket çalışması da sektördeki tabloyu ortaya koyuyor. Ankete göre; sektördeki evden çalışma oranı yüzde 48’den yüzde 55’e yükselirken, Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvurma oranı da yüzde 61’e çıktı.

HİZMET ÇARKI

Üyeler arasında üretim gerçekleştirenlerin üretime devam etme oranı ise yüzde 76’dan yüzde 82’ye yükseldi. Ayrıca sektörün ortalama yüzde 83 gibi büyük bir bölümünün nakit akışı sıkıntısı için ek önlemler aldığı belirlendi. OSS Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp ise “Satış sonrası ve hizmet çarkını durdurmadan talebin artmasını bekleyeceğiz. Kontrollü olarak iş hayatımıza devam edeceğiz. Sektörümüz, kaybını hızlı bir şekilde kapatabilir” dedi.