Gönüller Vefa’da buluşuyor

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün geçtiğimiz yıl içerisinde kurduğu Alo Vefa Hattı, koronavirüsle mücadele sürecinde önemli bir görev üstleniyor. Salgınla mücadele kapsamında örnek bir hizmet anlayışı sergileyen Alo Vefa Hattı’nın bu süreçte ilçede hizmet ulaştırdığı kişi sayısı 3 bini geçti. Kurumsal yapısı ve deneyimli bir ekiple çalışmalarını sürdüren Alo Vefa Hattı, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşları unutmuyor.

TALEPLER ÇÖZÜME KAVUŞUYOR

Alo Vefa Hattı ekipleri, 2390444 ve 05528390153 numaralı telefonlardan Derince Belediyesi’ni arayan vatandaşların taleplerini anında çözüme kavuşturuyor. Alo Vefa Hattı Koordinasyon Merkezi tarafından kayıt altına alınan vatandaşların talepleri hemen sahadaki ekiplere iletiliyor. 65 yaş üstü yalnız yaşayan ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların başta temel gıda, ilaç, fatura ödemeleri olmak üzere ihtiyaçları için yardımcı olan ekipler, alışverişleri tamamladıktan sonra evlere kadar götürerek teslim ediyor.