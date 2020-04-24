Erbakan il başkanlarını topladı

Yeniden Refah Partisi İl Başkanları Toplantısı, video konferans yöntemi ile Fatih Erbakan başkanlığında gerçekleştirildi. Partinin 81 il başkanının eksiksiz katıldığı toplantı, yaklaşık dört saat sürdü. İl başkanlarına ayrı ayrı söz veren Genel Başkan Erbakan, her il başkanından halkın sağlığı hakkında bilgi aldı. İllerle alakalı ayrı ayrı sorular sorarak notlar aldı. Koronavirüs konusuna önemle değinen Erbakan, “Bu süreçte özellikle işsiz kalan vatandaşlarımız ve 65 yaş üstü yurttaşlarımızın tüm sıkıntıları ile ilgilenmenizi istiyorum” dedi.