Derince’de yollar deterjanla yıkanıyor

Derince Belediyesi koronavirüs vakasının ülkemizde görülmesiyle birlikte başlattığı kapsamlı dezenfekte çalışmalarını her geçen gün arttırarak yoğun bir şekilde sürdürüyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün yönetiminde son derece planlı bir çalışma yürüten belediye ekipleri vatandaşların yoğun olduğu noktalar başta olmak üzere ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor. Derince Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçeler müdürlüklerine bağlı ekiplerin yürüttüğü dezenfekte çalışmaları ile ilçedeki ana arterler köpüklü su ve özel dezenfektanlarla yıkanıyor.

ARAZÖZ VE HAVA ULV EKİPLERİ

Kent genelindeki kapsamlı çalışmalar yürüten ekipler son olarak arazöz ile Mersincik ve Çenedağ mahallelerinin ana arterlerinde bulunan cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkayıp özel içerikli dezenfektanlarla temizledi. Küresel çapta etkilerini gösteren koronavirüs salgını karşısında çalışmalarını sürdüren Derince Belediyesi ekipleri ayrıca Yavuz Sultan Mahallesi’nde yer alan 99 çöp konteynerinin dezenfekte işlemini de gerçekleştirdi. Bir yandan da hava ULV cihazı ile dezenfekte çalışmalarına devam eden ekipler Çenedağ, Mersincik ve Çınarlı mahallelerindeki tüm cadde ve sokakları dezenfekte etti.