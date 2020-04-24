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KSO Başkanı Zeytinoğlu kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “İlimizde bu ay sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 83’ü kapasite kullanım oranlarının gerilediğini bildirdi" dedi.
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Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası verilerine göre nisan ayı kapasite kullanım oranlarını değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Covid-19 sebebiyle, üretimdeki aksamasının kapasite kullanım oranlarına nisan ayında daha net yansıdığını söyleyerek, “Oda olarak her ay düzenli olarak açıkladığımız imalat sanayinde kapasite kullanım oranı ilimizde yüzde 54.3 ile geçen aya göre 14.3 puan, geçen yılın aynı ayına göre 16.7 puan geriledi. Merkez Bankası tarafından yüzde 61.6 olarak açıklanan Türkiye imalat sanayinin kapasite kullanım oranı ise geçen aya göre 13.7 puan, geçen yıla göre 13.4 puan geriledi. Kapasite kullanımlarında koronavirüs salgınının etkisinin bu ay daha belirgin görüleceğini tahmin ediyorduk. Nitekim firmalarımızdan aldığımız geri bildirimler de bunu teyit ediyor." dedi.

KAPASİTE KULLANIM ORANLARI GERİLEDİ

Türkiye geneli ile paralel, hemen hemen her sektörde gerilemede olduğunu söyleyen Zeytinoğlu, “İlimizde bu ay sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 83’ü kapasite kullanım oranlarının gerilediğini bildirdi. Sektörlere baktığımızda, ihracatımıza en büyük katkıyı veren otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranının yüzde 40’a gerilediğini görüyoruz. Türkiye genelinde ise otomotiv sektörü kapasite kullanım oranı yüzde 42.9 olarak gerçekleşti. Bunun yanında kimya, metal, makine, plastik ve kauçuk sektörleri de kapasite kullanım oranlarının gerilediği sektörler olarak karşımıza çıkıyor.” dedi. Zeytinoğlu, Kocaeli’nin otomotiv sektörü ağırlıklı olduğunu söyleyerek, “Otomotiv sektörünün mayıs ayında üretime başlayacak olmasından, önümüzdeki ay kapasitelerde iyileşme olabileceğini düşünüyoruz.” dedi.

Bugün 15:55 TSİ - Ekonomi

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