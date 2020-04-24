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23 Nisan’da silahlı kutlama yapan 53 kişiye işlem yapıldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100'üncü yılınedeniyle silaha sarılan ve havaya ateş açan 53 kişi hakkında işlem yapıldı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100'üncü yılı, Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda bu yıl evlerde kutlandı. Özellikle çocukların bayramlarını buruk kutlamaları için gerek görevliler gerekse aile babalar var gücü ile çalıştı. Evde balkon ve pencerelerde dahi olsa herkes bayramı coşkuyla kutladı.  Ancak akşam tüm Türkiye'de olduğu gibi Kocaeli'de de vatandaşlar çocukları ile balkon ve pencerelere çıkan aileler İstiklal Marşı okurken bayramı bahane eden bazı magandalar silahlara sarıldı. Ancak sokaklarda vatandaşın coşkusuna ortak olan ve tedbirlerle alan emniyet güçleri anında magandalara işlem yaptı. İlk tespitlere göre bayramı bahane ederek silaha sarılan ve havaya ateş açan 53 kişi hakkında işlem yapıldı.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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