İkbal Kocaeli Ambarı’nın sahibi koronaya yenildi

İzmit’te geniş bir kesim tarafından tanınan İkbal Kocaeli Ambarı’nın sahibi Abdullah Bayraktar(65)zatürre rahatsızlığından dolayı yaklaşık 40 gün önce İstanbul Beylikdüzü'nde özel bir hastaneye gitti. Burada yapılan Covid-19 testleri negatif çıkan Bayraktar, tedavisinin devamında ise değerleri yükselinceyeniden test yapıldı. Yapılan ikinci testte ise Covid-19 testi pozitif çıkan Bayraktar, 15 gündür tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesine yaşamını yitirdi. İzmit Akçakoca Mahallesi Orhan Caddesinde ikamet eden Abdullah Bayraktar’ın cenazesi İstanbul Kayabaşı Mezarlığında toprağa verildi.