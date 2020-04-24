İzmit’te geniş bir kesim tarafından tanınan İkbal Kocaeli Ambarı’nın sahibi Abdullah Bayraktar(65)zatürre rahatsızlığından dolayı yaklaşık 40 gün önce İstanbul Beylikdüzü'nde özel bir hastaneye gitti. Burada yapılan Covid-19 testleri negatif çıkan Bayraktar, tedavisinin devamında ise değerleri yükselinceyeniden test yapıldı. Yapılan ikinci testte ise Covid-19 testi pozitif çıkan Bayraktar, 15 gündür tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesine yaşamını yitirdi. İzmit Akçakoca Mahallesi Orhan Caddesinde ikamet eden Abdullah Bayraktar’ın cenazesi İstanbul Kayabaşı Mezarlığında toprağa verildi.
Bugün 16:20 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:56 TSİ
İkbal Kocaeli Ambarı’nın sahibi koronaya yenildi
İzmit’te geniş kesim tarafından tanınan İkbal Kocaeli Ambarı’nın sahibi Abdullah Bayraktar, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz