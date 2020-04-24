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İkbal Kocaeli Ambarı’nın sahibi koronaya yenildi

İzmit’te geniş kesim tarafından tanınan İkbal Kocaeli Ambarı’nın sahibi Abdullah Bayraktar, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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İzmit’te geniş bir kesim tarafından tanınan İkbal Kocaeli Ambarı’nın sahibi Abdullah Bayraktar(65)zatürre rahatsızlığından dolayı yaklaşık 40 gün önce İstanbul Beylikdüzü'nde özel bir hastaneye gitti. Burada yapılan Covid-19 testleri negatif çıkan Bayraktar, tedavisinin devamında ise değerleri yükselinceyeniden test yapıldı. Yapılan ikinci testte ise Covid-19 testi pozitif çıkan Bayraktar, 15 gündür tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesine yaşamını yitirdi. İzmit Akçakoca Mahallesi Orhan Caddesinde ikamet eden Abdullah Bayraktar’ın cenazesi İstanbul Kayabaşı Mezarlığında toprağa verildi.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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