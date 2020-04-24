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İzmit Bağdat Caddesi’nde altyapı inşaatı sürdürülüyor 

İSU, İzmit ilçesine bağlı Mehmetalipaşa Mahallesi Bağdat Caddesi’nde yaşanan altyapı problemlerini gidermek için yenileme çalışmalarını sürdürüyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, İzmit ilçesine bağlı Mehmetalipaşa Mahallesi Bağdat Caddesi’nde yaşanan altyapı problemlerini gidermek için yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Proje kapsamında imalatı tamamlanan Zincirlikuyu Caddesi’nde üst yapı çalışmaları yapılırken, Bağdat Caddesi’nde ise toplam 490 metre boru imalatı yapıldı.

ALTYAPI PROBLEMLERİ YAŞANIYORDU

İzmit Zincirlikuyu ve Bağdat caddelerinde yağmursuyu altyapısı bulunmadığından dolayı yüzey suları ızgaralar ile kanalizasyon hatlarına veriliyordu. Bundan dolayı özellikle yaz aylarında ızgara ve rögarlarda metan gazı çıkması nedeniyle koku problemi yaşanıyordu. Mevcut içme suyu hattının da ekonomik ömrünü tamamlamasından dolayı sık sık arızalar ve buna bağlı olarak su kesintileri meydana geliyordu. 

ZİNCİRLİKUYU CADDESİ’NDE ÜST YAPI

İSU Genel Müdürlüğü, iki caddenin problemlerini gidermek için hazırladığı projeyle Mart ayı içinde çalışmalara başladı ve geçtiğimiz hafta Zincirlikuyu Caddesi’nde hatların yenilemesi ile abone bağlantı çalışmalarını tamamladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, altyapı çalışmaları tamamlanan Zincirlikuyu Caddesi’nde üst yapı çalışmalarını sürdürüyor.

BORU HATLARININ İMALATI YAPILIYOR

İSU, proje kapsamında bulunan Bağdat Caddesi’nde de çalışmalara geçtiğimiz hafta başında başladı. Mehmetalipaşa Camisi ile Kandıra Sapağı arasında yapılan çalışmalar kapsamında 400 milimetre çapında betonarme boru ile yağmursuyu hattı, 300 milimetre çapında betonarme boru kullanılarak kanalizasyon hattı ve 100 milimetre çapında düktil font boru kullanılarak içmesuyu hattı yenileniyor.

BAĞDAT CADDESİ’NDE 490 METRE HAT YAPILDI

Hatların imalat çalışmaları, koronavirüs önlemleri ve trafik düzenlemeleri çerçevesinde yapılıyor. Sokağa çıkış yasakları ile birlikte hızlandırılan çalışmalar kapsamında şimdiye kadar 200 metre yağmursuyu, 125 metre içmesuyu ve 165 metre kanalizasyon boru hatları imalatları yapıldı. Kalan kısımların çalışmaları devam ediyor.  

İKİ CADDENİN ALTYAPI PROBLEMLERİNE SON VERİLECEK

İzmit Zincirlikuyu ve Bağdat caddelerinde, 1 kilometre uzunluğunda yağmursuyu hattı, 1,25 kilometre kanalizasyon hattı ve 1.77 kilometre uzunluğunda içmesuyu hattı olmak üzere toplam 4 kilometre uzunluğunda altyapı hattı yenilenecek. Hatların yenilenmesi ile birlikte iki cadde yeni yağmursuyu hattına kavuşacağı gibi koku problemi de yaşanmayacak. Ayrıca, içmesuyundaki kayıp kaçağın önüne geçilecek.

Bugün 16:53 TSİ - Gündem

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