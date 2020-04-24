Korona tedavisi tamamlanan anne babalarını almadılar!

Geçtiğimiz günlerde Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ‘pandemi hastanesi’ olmuş ve sadece koronavirüs tedavisi gören hastalara hizmet vermeye başlamıştı. Hastanede başhekimlik görevini yerine getiren Mustafa Güneş, koronavirüs tedavisi tamamlanan vatandaşların, çocukları tarafından hastaneden alınmamasına tepki gösterdi.

İSYAN ETTİ

Sosyal medyasından konuyla ilgili paylaşım yapan Güneş şu ifadelere yer verdi:” Bizim hayat felsefemiz anne babaya of bile demeyi yasaklamıştır. Buna rağmen virus kaparım diye hastaneye, cami avlusuna bebeğini bırakıp kaçanlar gibi bırakıp giden ve hiç ulaşılamayan veya tedavisi tamamlanan anne babasını almaya bile yanaşmayanlar…”

“SİZİ İFŞA ETMEMİ İSTER MİSİNİZ?”

“Biz hastane çalışanları olarak onları anne ve babamız olarak kabul edip her türlü ihtiyaçlarını karşılar, bakımlarını yaparız. Bu bizim insani, vicdani ve mesleki görevimiz. Biz bu görevimizi zevkle ve bir ibadet duygusuyla yapıyoruz. Ya siz hastane köşesine anne babasını terkedip kaçanlar. Telefonlarımıza dahi cevap verme nezaketinde bulunmayanlar. Evet bunların sayısı parmak sayısı kadar ama üzüntü verici bir durum. Sizi buradan ifşa etmemi ister misiniz?”