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İzmit Belediyesinden yavru kediye yardım eli 

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hastalanan yavru kedisi için yardım isteyen sahibine hemen ulaşarak veterinere zamanında yetiştirdi
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Hayvan dostu İzmit Belediyesi Sokak hayvanlarının yanında olduğu gibi evcil hayvanları olanların da taleplerini yerine getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Belediyenin Zabıta Müdürlüğü ekipleri Kozluk Mahallesi’nde yaşayan Burcu Şen’in hasta yavru kedisinin yardımına koştu.

YAVRU KEDİ EVİNE ULAŞTIRILDI

25 günlük yavru kedisinin hasta olduğunu fark eden Burcu Şen, İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü arayarak kedilerini veterinere ulaştırmaları konusunda yardım istedi. Sokağa çıkma yasağının olduğu bu zor günlerde vatandaşların taleplerini eksiksiz olarak yerine getiren ekipler yavru kediyi Yahyakaptan’da bulunan bir veteriner kliniğine götürdü. Tedavisi tamamlanan yavru kedinin ilaçlarını temin eden ekipler daha sonra yavru kediyi ve sahibini evlerine ulaştırdı. 

ÇOK İLGİLENDİLER SAĞ OLSUNLAR

25 günlük kedisinin yardımına koşan İzmit Zabıtasının ilgisinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren ve başka kedilere de ev sahipliği yapan Burcu Şen, “İzmit Belediyesi Zabıta ekipleri çok ilgilendiler sağ olsunlar, süperler. Kedimin sağlığına kavuşmasını sağladılar. Hatta kum almayı unuttuğum için tekrar arayarak yardım istedim ve onu da hemen ulaştırdılar” ifadelerini kullandı.

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