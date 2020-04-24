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109 kişi daha koronadan hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili son güncel verileri açıkladı. Son 24 saat içinde 109 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 2 bin 600'e yükseldi.

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Türkiye’de son bir gün içinde 38 bin 351 koronavirüs testi uygulanması sonucu, salgınla mücadelenin başlangıcından bu yana toplam test sayısı 830 bin 257’ye çıktı. Bugün yapılan testlerde 3 bin 122 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 104 bin 912 oldu.

İYİLEŞEN SAYISI, VAKA SAYISINI GEÇTİ

Bugünkü verilere göre, iyileşen hasta sayı ilk kez tespit edilen vaka sayısını geçti. Son 24 saat içinde 3 bin 246 hastanın iyileşmesi sonucu toplam iyileşen kişi sayısı 21 bin 737’ye yükseldi.

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