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Merih Demiral'dan sağlık çalışanlarına destek

Milli futbolcu Karamürselli Merih Demiral sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarına destek verdi.
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Milli futbolcu Merih Demiral, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarına destek verdi.
Bir sağlık çalışanın beyaz tulumunun arkasına 'Demiral 28' yazdığı fotoğrafı paylaşan milli futbolcu, "Covid-19’a karşı savaşımızda en ön saflarda olan gerçek kahramanlarımız. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verdi.

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