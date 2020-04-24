Milli futbolcu Merih Demiral, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarına destek verdi.
Bir sağlık çalışanın beyaz tulumunun arkasına 'Demiral 28' yazdığı fotoğrafı paylaşan milli futbolcu, "Covid-19’a karşı savaşımızda en ön saflarda olan gerçek kahramanlarımız. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verdi.
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Merih Demiral'dan sağlık çalışanlarına destek
Milli futbolcu Karamürselli Merih Demiral sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarına destek verdi.
Milli futbolcu Merih Demiral, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarına destek verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz