Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 23:01 TSİ- Gündem G: Bugün 23:06 TSİ

Yasaklar ne zaman kalkacak? İşte cevabı...

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, koronavirüs önlemlerinde gevşemenin nasıl gerçekleşeceğini RS FM'de Atilla Güner'e anlattı. Azap, "Önümüzdeki bir kaç haftayı iyi izledikten sonra; şehirlerarası yolculuk ve sokağa çıkma yasakları gevşetilebilir. Bazı kriterlere göre dükkanlar açılabilir" dedi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, koronavirüs salgınına yönelik alınacak gevşetme kararlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Azap, uygulanan yasakların 'önümüzdeki bir kaç haftayı iyi izledikten sonra' yeniden değerlendirilebileceğini söyledi

Atilla Güner ile Akşam Postası'na bağlanan Prof. Azap, alınacak gevşetme kararlarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"NE KADAR BAĞIŞIKLIK OLUŞURSA O KADAR İYİ"

"Salgının nereye doğru gideceği ve nasıl yönetileceği konusunu kuruldaki halk sağlığı bilim insanları çalışıyor. Onların çalışmalarına göre gevşetme politikaları belirlenecek.

Tedbirleri kesinlikle elden bırakmamak gerekiyor. DSÖ bizimle ilgili iyimserlik halindeyse bunun tek bir sebebi var, önlemleri alıyor ve uyguluyor olmamız.

Tedbir almayı bırakırsak 2. dalgayı yaşarız. Koronavirüs'e karşı toplumda oluşan kitle bağışıklığı henüz bu virüsün yayılmasını durduracak düzeyde değil. Ne kadar bağışıklık oluşursa o kadar iyi. Toplum içerisinden 5 bin kişi seçip, onların kanında antikor bakıp hastalığı geçirip geçirmediklerine bakmak gerekir. Şu anda da bu çalışmalar yürütülüyor.

"SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI GEVŞETİLEBİLİR"

Önümüzdeki birkaç haftayı iyi izlememiz gerekiyor. Şehirlerarası yolculuk şu an yasak; mesela ilk olarak şehir karantinalar kaldırılabilir. Ardından sokağa çıkma yasakları gevşetilebilir. Bazı dükkanlar açılabilir onlara da kurallar getirilir. Tedbirleri gevşetmek, tedbirleri koymaktan daha zor. Hangi derecede gevşetmek gerekir, ne zaman gevşetmek gerekir, ya da nasıl takip edilecek. Uygulanan bütün yasaklar sosyal mesafeyi korumak için yapılıyor. Her şey yolunda giderse biz de gevşetmeye başlayacağız"

DR. ŞAHİN VİRÜS KURBANI MI?

Prof. Alpay Azap, Silifke'de hayatını kaybeden aile hekimi Dr. Erdinç Şahin'in vefatıyla ilgili tartışmalar konusunda şunları söyledi:

"Muhtemelen tanı yazarken sağlık birimindeki arkadaşların bir eksikliği mi oldu bilemiyorum. Ama Viral Pnömoni diye yazmışlar. Kesin virüsü göstermediğiniz zaman o da girilebilecek tanılardan birisi. Covid günlerinden geçerken Viral Pnömoni bizim için zaten Covid demek ve olası Covid olarak kabul edebiliriz. Türkiye'de tanı kodlarına dair sağlık çalışanları biraz daha özenli davransalar bu tartışmaları da daha az yaşarız. Tanı kodlarını doğru girmek önümüzü görebilmemiz açısından çok önemli"

Bugün 23:01 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
İzmit Belediyesinden yavru kediye yardım eli  mask
İzmit Belediyesinden yavru kediye yardım eli 
İzmit Bağdat Caddesi’nde altyapı inşaatı sürdürülüyor  mask
İzmit Bağdat Caddesi’nde altyapı inşaatı sürdürülüyor 
Derince’de yollar deterjanla yıkanıyor mask
Derince’de yollar deterjanla yıkanıyor
Gönüller Vefa’da buluşuyor mask
Gönüller Vefa’da buluşuyor
100 bin sosyal konut kurası 28 Nisan’da mask
100 bin sosyal konut kurası 28 Nisan’da
Derince’de dezenfekte seferberliği sürüyor mask
Derince’de dezenfekte seferberliği sürüyor
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İşte Kocaeli'de karantinaya alınanların sayısı mask
İşte Kocaeli'de karantinaya alınanların sayısı
Cevdet Şahin hayatını kaybetti mask
Cevdet Şahin hayatını kaybetti
Kocaeli'de pide fiyatları belli oldu mask
Kocaeli'de pide fiyatları belli oldu
Pencerede marş söylerken vuruldu! mask
Pencerede marş söylerken vuruldu!
Körfez’de yoğun gaz kokusu! mask
Körfez’de yoğun gaz kokusu!
İzmit Otogarı’nda izin kuyruğu! mask
İzmit Otogarı’nda izin kuyruğu!

GALERİ

Hürriyet: Biz düşen bayrakları yerine asarız mask
Hürriyet: Biz düşen bayrakları yerine asarız
İzleyenleri gülümsetti! Kuzusuyla fenomen oldu... mask
İzleyenleri gülümsetti! Kuzusuyla fenomen oldu...
Evde kalan Kocaelili çocuklar doğayı çizdi! mask
Evde kalan Kocaelili çocuklar doğayı çizdi!
'Bana yaklaşma' göndermesi gülümsetti mask
'Bana yaklaşma' göndermesi gülümsetti
Seka Devlet Hastanesi 23 Nisan'ı böyle kutladı mask
Seka Devlet Hastanesi 23 Nisan'ı böyle kutladı
Binlerce vatandaş evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı okudu mask
Binlerce vatandaş evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı okudu
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL