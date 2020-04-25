Özkar’ın koronaya yakalanmasını ilk habmer veren TFFHGD Kocaeli Şubesi, yeni bir açıklama yaparak müjdeyi verdi. Açıklama aynen şöyle: İlimizin değerli kadın hakemlerinden Sevcan Özkar hocamızın, yakalandığı covid 19 hastalığında, son testi negatif çıktığını mutlulukla öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine geçmiş olsun diyor, bundan sonra sağlıklı bir ömür diliyoruz.
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Sevcan Özkar’ın 2. testi negatif çıktı
İlimizin önemli klasman hakemlerinden Sevcan Özkar koronavirüs belasına yakalanmıştı. Genç hakemimizin durumu ülke çapında ses getirmişti. Özkar’ın ikinci testi negatif çıktı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz