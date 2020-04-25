Özkar’ın koronaya yakalanmasını ilk habmer veren TFFHGD Kocaeli Şubesi, yeni bir açıklama yaparak müjdeyi verdi. Açıklama aynen şöyle: İlimizin değerli kadın hakemlerinden Sevcan Özkar hocamızın, yakalandığı covid 19 hastalığında, son testi negatif çıktığını mutlulukla öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine geçmiş olsun diyor, bundan sonra sağlıklı bir ömür diliyoruz.