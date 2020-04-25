Federal Mogul üretim arasını uzattı

İzmit’teki fabrikasında üretime 13 Nisan’a kadar ara veren Federal Mogul durdurma kararını önce 20 Nisan, sonra da 27 Nisan olarak güncellemişti. Bir kez daha uzatma kararı alan Federal Mogul, üretime başlangıç tarihini 5 Mayıs olarak duyurdu.
30 MART’TAN BU YANA ÜRETİM YOK
İzmit fabrikasında devam edilen durdurma kararının salgının sürmesi ve otomotiv üreticilerine yapılan satış ve teslimat süreçlerindeki aksamaların devam etmesi sebebiyle alındığını belirten Federal Mogul, 30 Mart’tan bu yana İzmit’te üretim faaliyeti göstermiyor. Öte yandan firma, Arslanbey’de bulunan fabrikada 13 Nisan’da başlayan faaliyetlerin devam ettiğini belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz