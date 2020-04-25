Altyapıda temizlik seferi sürüyor

Küresel afet olan koronavirüse (COVİD-19) karşı Kocaelililere temiz ve sağlıklı içme suyu sağlamak, kullanılan suların çevreyi kirletmeden kanalizasyon hatları ile arıtma tesislerine aktarmak ve arıtarak çevreyi korumak gibi önemli hizmetler yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, evlerinde kalan vatandaşlara kesintisiz hizmetler sunmak için 7 gün 24 saat çalışıyor. Vatandaşlar için her türlü önlemleri alarak hizmetlerini eksiksiz yürüten İSU Genel Müdürlüğü, bir yandan program çerçevesinde yatırımlarına devam ederken bir yandan da işletme alanında bakım onarım ve temizlik çalışmalarını Kocaeli genelinde sürdürüyor.

BOŞALAN CADDELERDE TEMİZLİK

Salgın nedeniyle, ülkemizdeki 30 büyükşehir belediyesi ile Zonguldak illerinde 23 - 26 Nisan tarihleri arasında 4 gün süreyle sokağa çıkış kısıtlaması yapılması ile birlikte Kocaeli genelinde boşalan cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları hızlandırıldı. Araç ve insan trafiğinden tamamen boşalan ana arterlerden geçen kanalizasyon ve yağmursuyu hatları, ızgara ve mazgallar ile terfi merkezlerinde temizlik ile bakım onarım çalışmaları sürdürülüyor.

EKİPLER GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR

Kurumun, İşletmeler Dairesi Başkanlığı ile ilçe şube müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, yüksek basınçlı vektör ve kombine kanal temizleme araçları kullanılıyor. Ekipler, Kocaeli genelindeki bütün cadde ve sokaklardaki hatların düzenli çalışması için temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan temizlik çalışmalarında kanalizasyon hatlarına gelişigüzel atılan ıslak mendillerin oluşturduğu malzemelerin çıkması dikkat çekti. Temizlenen hatlar, insan ve çevre sağlığı için tehdit oluşturmayacak hale getirildi.

GENEL MÜDÜR SAĞLIK’TAN UYARI

Kurum olarak yatırım kadar işletmeye de büyük önem verdiklerini belirten İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Kocaelililere sağlıklı içme suyu ile işletmecilik hizmetlerini kesintisiz sunmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Küresel salgına karşı sokağa çıkış kısıtlaması ile birlikte araç ve insan trafiğinin yoğun olduğu arterlerdeki hatların temizliğine ağırlık verdiklerini ifade eden Genel Müdür Sağlık, sağlıkları için evlerinde kalan vatandaşların çeşmelerinden gönül rahatlığı tükettikleri suyu tasarruf kurallarına göre kullanmaları ile kanalizasyon hatlarına gelişigüzel malzemelerin atılmaması gerektiğini belirtti. İSU Genel Müdür Ali Sağlık, “Kocaelililere kesintisiz hizmetler için ekiplerimizin fedakârlıkları ile gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sokağa çıkış kısıtlaması ile birlikte bakım onarım ve temizlik çalışmalarımızı hızlandırdık. Her şey insanımız için yaptığımız temizlik çalışmalarında önemli oranda malzemeler çıkıyor. İnsanlarımızdan, çeşmelerinden gönül rahatlığı ile tükettikleri suyu tasarruflu kullanmaları ve kanalizasyon hatlarına gelişigüzel malzemelerin atılmamasını rica ediyoruz. Atılan malzemeler ile tıkanmalar ve ciddi oranda arızalar meydana gelmektedir. Bununla birlikte insan ve çevre için tehdit oluşturacak hale getirmektedir. “dedi.