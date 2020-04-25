Ayla Kasnak'ın acı kaybı

İlimizde geniş bir kesim tarafından tanınan ve birçok çiftin evlilik işlemlerini gerçekleştiren, Sefa Sirmen ve Hikmet Erenkaya'nın belediye başkanlığı döneminde evlendirme dairesinde görev yapan Ayla Kasnak, annesini kaybetti.

Kocaeli Gazetesi ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.