Ayla Kasnak'ın acı kaybı

İlimizde geniş bir kesim tarafından tanınan ve birçok çiftin evlilik işlemlerini gerçekleştiren, Sefa Sirmen ve Hikmet Erenkaya'nın belediye başkanlığı döneminde evlendirme dairesinde görev yapan Ayla Kasnak, annesini kaybetti.
Kocaeli Gazetesi ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz