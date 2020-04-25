Beyazıt Öztürk'ün acı günü...

Yaptığı sosyal medya paylaşımları ile takipçilerini mutlu etmeyi başaran Beyazıt, bu defa sevenlerini hüzünlenirdi. Uzun yıllardır baktığı köpeği hayatını kaybeden ünlü şovmen sosyal medya hesabından bu acı kaybını: “İyi ki hayatımdaydın… Melek oldun… Bir gün tekrar inşallah…” sözleriyle duyurdu.