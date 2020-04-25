Yaptığı sosyal medya paylaşımları ile takipçilerini mutlu etmeyi başaran Beyazıt, bu defa sevenlerini hüzünlenirdi. Uzun yıllardır baktığı köpeği hayatını kaybeden ünlü şovmen sosyal medya hesabından bu acı kaybını: “İyi ki hayatımdaydın… Melek oldun… Bir gün tekrar inşallah…” sözleriyle duyurdu.
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Beyazıt Öztürk'ün acı günü...
O Ses Türkiye programında jüri üyesi olarak sevenlerinin karşısına çıkan Beyazıt Öztürk, acı haberi sosyal medya hesabından verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz