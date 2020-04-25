Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 10:33 TSİ- Gündem G: Bugün 10:51 TSİ

Dışişleri Bakanlığından Covid-19 raporu

Dışişleri Bakanlığı Covid-19 salgını çerçevesinde dünyadaki son durumu değerlendirdi. Bakanlık krizin başından itibaren yaklaşık 75’den fazla ülkeden 40 bini aşkın Türk vatandaşının yurda getirildiğini duyurdu.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Dışişleri Bakanlığı Covid-19 salgını ile mücadelede krizin başından itibaren 75’den fazla ülkeden 40 bini aşkın Türk vatandaşının yurda getirildiğini bildirdi. Bakanlık açıklamasında, "24 Nisan 2020 tarihi itibariyle toplam 23 bin 530 vatandaşımız KYK öğrenci yurtlarında kalmaktadır. Gözlem süresi sona eren 32 bin 763 vatandaşımız ise söz konusu yurtlardan tahliye edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, halen, geçici süreliğine yurt dışında bulunan ve dönmek için başvuran vatandaşlarımızın, karantina koşulları hazırlanarak en kısa sürede ülkemize getirilmesi için harekete geçilmiştir.

"10 TÜRK VATANDAŞI DAHA HAYATINI KAYBETTİ"

Bu kapsamda, yurt dışındaki vatandaşlarımızın ülkemize getirilmelerine devam edilmiş ve dış temsilciliklerimizden edinilen bilgilere göre 23-24 Nisan 2020 tarihlerinde 5 bin 38 vatandaşımız yurda dönüş yapmıştır. Yurt dışında vefat eden Vatandaşlarımız 23 Nisan 2020 tarihinde 3, 24 Nisan 2020 tarihinde 7 olmak üzere toplam 10 vatandaşımız vefat etmiştir” denildi.

Bugün 10:33 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kanser hastalarının nakil hizmeti aksatılmıyor mask
Kanser hastalarının nakil hizmeti aksatılmıyor
Altyapıda temizlik seferi sürüyor mask
Altyapıda temizlik seferi sürüyor
İzmit Belediyesi koronadan sonra, sivrisineklere karşı da mücadele başlattı mask
İzmit Belediyesi koronadan sonra, sivrisineklere karşı da mücadele başlattı
İzmit Belediyesinden yavru kediye yardım eli  mask
İzmit Belediyesinden yavru kediye yardım eli 
İzmit Bağdat Caddesi’nde altyapı inşaatı sürdürülüyor  mask
İzmit Bağdat Caddesi’nde altyapı inşaatı sürdürülüyor 
Bakan Pakdemirli: Ödemelere bugün başlıyoruz mask
Bakan Pakdemirli: Ödemelere bugün başlıyoruz
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Cevdet Şahin hayatını kaybetti mask
Cevdet Şahin hayatını kaybetti
İşte Kocaeli'de karantinaya alınanların sayısı mask
İşte Kocaeli'de karantinaya alınanların sayısı
Pencerede marş söylerken vuruldu! mask
Pencerede marş söylerken vuruldu!
Körfez’de yoğun gaz kokusu! mask
Körfez’de yoğun gaz kokusu!
Hayatın normale döneceği tarih belli oldu mask
Hayatın normale döneceği tarih belli oldu
Kocaeli'deki işçilere virüs testi yapılacak! mask
Kocaeli'deki işçilere virüs testi yapılacak!

GALERİ

Hürriyet: Biz düşen bayrakları yerine asarız mask
Hürriyet: Biz düşen bayrakları yerine asarız
İzleyenleri gülümsetti! Kuzusuyla fenomen oldu... mask
İzleyenleri gülümsetti! Kuzusuyla fenomen oldu...
Evde kalan Kocaelili çocuklar doğayı çizdi! mask
Evde kalan Kocaelili çocuklar doğayı çizdi!
'Bana yaklaşma' göndermesi gülümsetti mask
'Bana yaklaşma' göndermesi gülümsetti
Seka Devlet Hastanesi 23 Nisan'ı böyle kutladı mask
Seka Devlet Hastanesi 23 Nisan'ı böyle kutladı
Binlerce vatandaş evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı okudu mask
Binlerce vatandaş evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı okudu
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL