Sokağa çıkma yasağının 3'üncü gününde, Kocaeli'nin sokak ve caddeleri boş kaldı. Fırın çalışanları, mahallelerde dolaşarak ekmek satışı yaptı. Belediye ekipleri de kent genelinde temizlik çalışmalarına devam etti. Polis ekipleri ise tüm ilçelerin girişlerinde uygulama noktası kurdu. Sokağa çıkanların tek tek ateşi ölçülürken, izin belgesi olmayanlara idari ceza uygulandı.
Bugün 11:14 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 11:18 TSİ
Yasağın 3'üncü gününde Kocaeli sokakları boş kaldı
Kocaeli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının 3'üncü gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz