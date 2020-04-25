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Demirel'in manevi oğlu, koronadan hayatını kaybetti

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in manevi oğlu Ali Çetin Şener, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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Süleyman Demirel'in manevi oğlu olarak da bilinen, eşi Nazmiye Demirel'in kardeşi Ali Çetin Şener yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dün hayatını kaybetti. 8 yaşından itibaren Demirel çiftinin yanında büyüyen Şener'in koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği haberini eski DYP'li siyasetçi Muhsin Alnıaçık sosyal medyadan duyurdu.

"HİÇ ÇOCUKLARI OLMADIĞI İÇİN, ÇOCUKLARI GİBİ BÜYÜYEN"

Alnıaçık'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Hiç çocukları olmadığı için 8 yaşından itibaren Demirel çiftinin evinde, onların çocukları gibi büyüyen, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite yani çocukluk ve gençlik yıllarını Güniz Sokak'ta geçiren, evlendiğinde bile Demirellerin ondan ayrı bir lokma yemeğin bile boğazlarından geçmediği için evine yemek gönderdikleri, Demirel'in, hesap kitap konularını teslim edecek kadar güvendiği kayınbirader Ali Çetin Şener tam da Demirellerin torun yerine koyup sevdikleri ikizlerin düğün hazırlıkları sırasında korona illetinden kurtulamayarak hayata veda etti."

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