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Bölükbaşı: "Ligin oynanması büyük tehlike"

Hes Kablo Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı, Covid 19 salgınından ötürü ligin devam etmesinin büyük tehlike olacağını söyledi.
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Çin'den tüm dünyaya yayılan ve ülkemizi de etkisi altına alan, günde binlerce insanın yaşamını yitirmesine sebebiyet veren korona virüs salgınından ötürü tehir edilen Süper Lig'in yeniden ne zaman başlayacağı merakla beklenirken Hes Kablo Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı, liglerin devam etmesinin büyük bir tehlike olacağını savundu.

"HENÜZ BİR ŞEY GEÇMİŞ DEĞİL"

Covid19 salgını nedeniyle Adana'da evinde bulunan ve sosyal izolasyona dikkat ettiğini söyleyen Bülent Bölükbaşı, "Devletimiz, milletimiz can havliyle mücadele veriyor. Bizlerin de devletimizin, sağlık çalışanlarının yanında olmamız ve onların işlerini kolaylaştırmamız gerekiyor. Sosyal kurallara riayet ederek Covid 19 salgınından kendimizi korumalıyız. Hem kendimiz hem sevdiklerimiz için kurallara riayet etmeliyiz. Ölüm rakamları ortada. Henüz bir şey geçmiş değil. Böylesi bir ortamda bırakın futbol oynamayı çarşıya pazara çıkmak bile büyük tehlike" dedi.

"LİGLERİN OYNANMAMASI GEREKİR"

Hes Kablo Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı, "Liglerin oynanmaması gerekir. Belçika'daki gibi bir çözüm üretilebilir. Türkiye'de vakalar devam ederken yeniden bir takvim belirlemek yanlış olabilir. Ligleri böyle tescil edip sadece önümüzdeki sezon Avrupa'ya gidecek takımlar belirlenebilir. Sağlık, herşeyden önemli olmalı" yorumunda bulundu.

Bugün 12:09 TSİ - Spor

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