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Özel Körfezim Eğitim Kurumları 23 Nisan'ı canlı yayında kutladı

Özel Körfezim Eğitim Kurumları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, öğrenciler ve öğretmenlerin katıldığı canlı yayın bağlantılarıyla kutladı.
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Çeyrek asırdır eğitim hayatının içinde olan Özel Körfezim Eğitim Kurumları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. Yılını canlı yayınla gerçekleştirdiği törenle kutladı. 22 Nisan akşamı sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayın konser programı ile başlayan kutlama maratonu 23 Nisan’da tüm gün devam etti. Canlı yayın bağlantılarıyla öğretmenleri ve arkadaşları ile buluşarak bayram coşkusunu yaşayan öğrencilerin mutluluğu görülmeye değerdi.

23 NİSAN BÜYÜK BİR ÇOŞKU İLE KUTLANDI

Program İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayıp okul idarecilerinin ve öğretmenlerinin bayram mesajlarıyla devam etti. Okul idaresi ve öğretmenlerinin paylaştığı kutlama videolarında da Körfezim Okulları’nın bir aile olduğunu ve bayram sevincini birlikte yaşamanın bu süreçte kendilerini güçlendirdiği anlatıldı. 23 Nisan slaytlarının ardından söylenen marşlara öğrenciler evlerinde ekran başında danslarla eşlik ederek doyasıya bir çoşku ile 23 Nisan’ı kutladı

Bugün 12:17 TSİ - Eğitim

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