Fernando Alonso, Ferrari’ye dönebilir!

Birkaç hafta önce La Gazzetta dello Sport gazetesi, Ferrari'nin Sebastian Vettel'e bir yıllık yeni anlaşma teklif ettiğini ancak anlaşmanın kabul edilmediğini yazmıştı. Bu habere göre Kırmızılar, diğer pilotları Charles Leclerc’in kazandığı 12 milyon euro değerindeki kontratın aynısını Vettel’e teklif etmiş fakat Alman sürücü bunu geri çevirmişti. Ferrari’de kalmak istediğini ancak yeni kontratın en az üç yıla dayandırılmasını belirten Vettel, şu an için net bir karar vermiş değil. Ferrari, Vettel ile anlaşılamaması durumunda gündemine Daniel Ricciardo, Carlos Sainz ve Antonio Giovinazzi üçlüsünü almıştı. Fakat F1-Insider’da Fernando Alonso’nun Ferrari’ye dönmek istediği ve İtalyan ekibin de buna sıcak baktığı belirtildi. Kırmızılar’ın bu konuda nasıl bir yol izleyeceği henüz bilinmiyor.