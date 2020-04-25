Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 12:35 TSİ- Spor G: Bugün 12:38 TSİ

Fernando Alonso, Ferrari’ye dönebilir!

Fernando Alonso, Ferrari'de olanları yakından takip ediyor ve İtalyan ekibe geçmek istiyor.
mask

Birkaç hafta önce La Gazzetta dello Sport gazetesi, Ferrari'nin Sebastian Vettel'e bir yıllık yeni anlaşma teklif ettiğini ancak anlaşmanın kabul edilmediğini yazmıştı. Bu habere göre Kırmızılar, diğer pilotları Charles Leclerc’in kazandığı 12 milyon euro değerindeki kontratın aynısını Vettel’e teklif etmiş fakat Alman sürücü bunu geri çevirmişti. Ferrari’de kalmak istediğini ancak yeni kontratın en az üç yıla dayandırılmasını belirten Vettel, şu an için net bir karar vermiş değil. Ferrari, Vettel ile anlaşılamaması durumunda gündemine Daniel Ricciardo, Carlos Sainz ve Antonio Giovinazzi üçlüsünü almıştı. Fakat F1-Insider’da Fernando Alonso’nun Ferrari’ye dönmek istediği ve İtalyan ekibin de buna sıcak baktığı belirtildi. Kırmızılar’ın bu konuda nasıl bir yol izleyeceği henüz bilinmiyor.

Bugün 12:35 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Fernando Alonso, Ferrari’ye dönebilir! mask
Fernando Alonso, Ferrari’ye dönebilir!
Merih Demiral'dan sağlık çalışanlarına destek mask
Merih Demiral'dan sağlık çalışanlarına destek
Süper Lig'in başlangıç tarihi açıklandı mask
Süper Lig'in başlangıç tarihi açıklandı
"Asıl olan liglerin tamamlanmasıdır" mask
"Asıl olan liglerin tamamlanmasıdır"
Belediye Derincespor’da yas var mask
Belediye Derincespor’da yas var
Yorgun savaşçı bayramı hak etti !.. mask
Yorgun savaşçı bayramı hak etti !..
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Cevdet Şahin hayatını kaybetti mask
Cevdet Şahin hayatını kaybetti
Pencerede marş söylerken vuruldu! mask
Pencerede marş söylerken vuruldu!
İşte Kocaeli'de karantinaya alınanların sayısı mask
İşte Kocaeli'de karantinaya alınanların sayısı
Körfez’de yoğun gaz kokusu! mask
Körfez’de yoğun gaz kokusu!
Hayatın normale döneceği tarih belli oldu mask
Hayatın normale döneceği tarih belli oldu
Kocaeli'deki işçilere virüs testi yapılacak! mask
Kocaeli'deki işçilere virüs testi yapılacak!

GALERİ

Hürriyet: Biz düşen bayrakları yerine asarız mask
Hürriyet: Biz düşen bayrakları yerine asarız
İzleyenleri gülümsetti! Kuzusuyla fenomen oldu... mask
İzleyenleri gülümsetti! Kuzusuyla fenomen oldu...
Evde kalan Kocaelili çocuklar doğayı çizdi! mask
Evde kalan Kocaelili çocuklar doğayı çizdi!
'Bana yaklaşma' göndermesi gülümsetti mask
'Bana yaklaşma' göndermesi gülümsetti
Seka Devlet Hastanesi 23 Nisan'ı böyle kutladı mask
Seka Devlet Hastanesi 23 Nisan'ı böyle kutladı
Binlerce vatandaş evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı okudu mask
Binlerce vatandaş evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı okudu
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL