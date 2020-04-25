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Oteller ne zaman açılacak?

Türkiye turizminin koronavirüs sonrasında hızla toparlanabilmesi için yol haritası oluşturuldu. İlk olarak oteller yarı kapasiteleriyle hizmet verecek. Sahillerdeki şezlong sayıları azaltılarak sosyal mesafe kuralına uyulacak. Eğlence mekânları için tedbir alınacak. Otellerdeki açık büfeler açılmayacak.
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Koronavirüs sonrası kademe kademe rahatlama yaşanacak sektörlerin başında gelen turizm için yol haritası belli oldu. Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre Hükümetin ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sektör temsilcileri ile yaptığı toplantılar sonrasında belirlenen yol haritasında, oteller önlemlerini alarak mayıs sonu açılmaya başlayabilecek. Otellerde açık büfenin açılmaması, kapasitenin yarısının kabul edilmesi ve her şey dahil sisteminden uzaklaşılıp butik hizmet verilmesi planlanıyor. Virüs sonrasında sadece otellerde değil bölgedeki restoran ve eğlence mekanlarında da bazı tedbirlerin alınması planlanıyor. İşletme girişlerinde muayene, özel kıyafet ile servis, sandalyelerde azaltma ve maske kullanım şartı gibi önlemler alınması bekleniyor. Bazı oteller, aileye özel bina ve sahil seçeneği sunabilecek. İşletmelerde sağlık personelinin sayısı da arttırılacak. Sağlık personelinin 7/24 otelde bulunması sağlanacak.

ŞEZLONGLARA SINIRLAMA

Akyaka, Selimiye, Bozburun gibi küçük turizm yerleşkelerinde apart ve pansiyonlarda ramazan bayramı sonrası itibariyle yoğunluk bekleniyor. Şezlong sayısının yarı yarıya düşmesi, günübirlik düzenlenen yat ve azmak turlarında ise sınırlamaya gidilmesi planlanıyor. Fazla turistin tekneye binmemesi için denetleme artacak. Aynı uygulama günü birlik yat turları için de olacak.

HAZIRLIK BAŞLADI

Belediyeler ve işletmeler, mayıs ayının sonu için hazırlıklarını yapmaya başladı. Bazı belediyeler sahil şeritlerinde yenilemeler yaparken oteller ise konseptlerinde değişikliğe gidiyor. Bazı oteller aileye özel sahil ve dinlenme alanları oluşturmak için inşaata başladı.

KÜÇÜK ESNAFIN YARARINA OLUR

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay: Marmaris’te temmuzda özellikle Söğüt, Selimiye, Bozburun gibi köylerimizde turizmin canlanmasını bekliyoruz. Apartlar ve pansiyonlarda doluluk olacaktır. Büyük otellerde her şey dahil ve açık büfe sisteminden çıkış olabilir. Bu da küçük esnafın canlanmasını sağlayacaktır. Sahillerde 100 yerine 50 şezlong yerleştirilmesi gibi önlemlerin alınması değerlendiriliyor

EĞLENCE MEKÂNLARI DOLMAYACAK

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: Pandemi konusunda gerekli donanım, sağlık personeli ve ekipmana sahip olan tesisler, faaliyet göstermeye başlayacaktır. Öncelikle ikinci konut sahiplerinin geleceğini tahmin ediyoruz. Oteller için bir süre daha beklemek gerekebilir. Ne kadar hareketlense de sahillerin, yeme içme ve eğlence mekanlarının hınca hınç dolmasına asla müsaade edilmeyecektir.

TEKNE TURUNA KİŞİ SINIRLAMASI

Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya: Ramazan bayramı ile birlikte özellikle butik otel ve mutfağı olan apartlarda yoğunluk bekliyoruz. Hazırlıklarımızı mayısın 15’ine göre yapıyoruz. Şezlong sayıları eskisi gibi yoğun olmayacak. Fiyatlarda artış olabilir. Planlamalar yapılıyor. Azmak turunda 8 metrelik bir tekneye en fazla 12 kişi, 6’şarlı olarak karşılık binebilecek ve mesafe kuralına dikkat edecek.

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Yorumlar

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Tekin 41 - YAZIKLAR OLSUN..KIMSE BERBER KUCUK ESNAF A YOL GOSTERMIYOR.BATSIN AGABABASI OTELLERINIZ BE.HALA DAHA ZENGIN HAKKINI KORUYORSUN AKP.DOVIZ ICIN HERHALTI YAPARSINIZ.HAYATINIZ RANT HESABI OLMUS.

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