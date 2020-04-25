Milli Savunma Bakanlığı, açıklamasında "Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki üs bölgemize teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 12 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerinde bulundu.
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MSB: 'Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur'
Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerce yapılan hain taciz ateşi sonucunda 1 askerimizin şehit olduğunu 3 askerimizinde yaralandığını duyurdu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz