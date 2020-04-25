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MSB: 'Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur'

Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerce yapılan hain taciz ateşi sonucunda 1 askerimizin şehit olduğunu 3 askerimizinde yaralandığını duyurdu

İhlas Haber Ajansı
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Milli Savunma Bakanlığı, açıklamasında "Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki üs bölgemize teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 12 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerinde bulundu.

Bugün 13:11 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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